https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html

Минобороны: почти все беженцы из Мариуполя пожелали отправиться в Россию

Минобороны: почти все беженцы из Мариуполя пожелали отправиться в Россию - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны: почти все беженцы из Мариуполя пожелали отправиться в Россию

Практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на контролируемые Киевом территории, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T21:41

2022-03-16T21:41

2022-03-16T23:27

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на контролируемые Киевом территории, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Мариуполе продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. Это 71 представитель ОБСЕ, 9 граждан Греции и 9 граждан Пакистана", - сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что только 36 человек убыли в населенные пункты на подконтрольные киевским властям территории в Днепропетровской области, а 99% спасенных людей изъявили желание убыть в Россию, а также в населенные пункты на подконтрольную ВС РФ территорию. Речь идёт об освобождённых районах Запорожской и Херсонской областей."При этом они категорически отказались переезжать на контролируемые киевскими властями территории", - добавил генерал.Начальник НЦУО сообщил, что официальный Киев поспешил присвоить себе успехи этой гуманитарной операции ровным счетом ничего для этого не сделав, наоборот – киевские власти принимали все меры, чтобы этот "живой щит" для нацистов продолжал оставаться в городе."Это и есть настоящий цинизм нынешних украинских властей, в том числе представителей высокого уровня, которые нагло врут своим гражданам и мировой общественности. И это уже не просто цинизм, а цинизм с признаками неонацизма к своему собственному народу", - заявил Мизинцев.По его словам, жители Мариуполя, оказавшись в безопасности, открыто рассказывают о преступлениях, издевательствах над беззащитными стариками, женщинами и детьми, которые творили нацисты батальонов территориальной обороны, чувствуя полную безнаказанность.Мирные жители Украины стремятся эвакуироваться в Россию, даже не рассматривая вариант выхода из опасных районов в государства ЕС, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Простые люди ищут любые возможности эвакуироваться на север и восток в Российскую Федерацию и даже не рассматривают другие варианты выхода на запад, в том числе в государства Евросоюза. Об этом в первую очередь свидетельствуют миллионы обращений граждан Украины и иностранцев с мольбами о помощи", - сказал он.По его словам, на сегодня в базе данных Минобороны РФ учтено уже 2 688 726 человек, желающих эвакуироваться почти из 2 тысяч населенных пунктов Украины."Только за истекшие сутки в официальные структуры Российской Федерации и непосредственно в Межведомственный координационный штаб по различным каналам обратились еще 10 657 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220316/azov-1778558412.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь