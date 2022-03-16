20:51 16.03.2022 (обновлено: 21:00 16.03.2022)
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы
Здание Европейского суда по правам человека
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении инстанции.
"В соответствии с постановлением Комитета Министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г. (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда", - сообщил ЕСПЧ в среду.
Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.
Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.