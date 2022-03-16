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ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России - РИА Новости, 16.03.2022
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ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России - РИА Новости, 16.03.2022
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:51
2022-03-16T21:00
россия
в мире
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении инстанции.Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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россия, в мире, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч)
20:51 16.03.2022 (обновлено: 21:00 16.03.2022)
 
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского суда по правам человека
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении инстанции.
"В соответствии с постановлением Комитета Министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г. (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда", - сообщил ЕСПЧ в среду.
Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.
Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
 
РоссияВ миреСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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