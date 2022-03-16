https://ria.ru/20220316/espch-1778553403.html

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России - РИА Новости, 16.03.2022

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:51

2022-03-16T20:51

2022-03-16T21:00

россия

в мире

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c8c3666bc2117fb52e56eab162354b29.jpg

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении инстанции.Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч)