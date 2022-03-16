https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778498643.html

Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин

Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин

Российская экономика обязательно выстоит, будет оказана поддержка сельскому хозяйству, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:23

2022-03-16T17:23

2022-03-16T17:23

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская экономика обязательно выстоит, будет оказана поддержка сельскому хозяйству, сообщил президент Владимир Путин.Он отметил, что организовать против России экономический блицкриг и "взять нахрапом" не получилось, поэтому наверняка будут попытки усилить давление на РФ, но она преодолеет эти трудности. "Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, на инфраструктуру жилищного строительства", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.Также он отметил, что Россия продолжит развивать внешнеторговые связи."Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие, динамичные международные рынки", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин