https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778498643.html
Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин
Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин
Российская экономика обязательно выстоит, будет оказана поддержка сельскому хозяйству, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:23
2022-03-16T17:23
2022-03-16T17:23
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская экономика обязательно выстоит, будет оказана поддержка сельскому хозяйству, сообщил президент Владимир Путин.Он отметил, что организовать против России экономический блицкриг и "взять нахрапом" не получилось, поэтому наверняка будут попытки усилить давление на РФ, но она преодолеет эти трудности. "Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, на инфраструктуру жилищного строительства", - сказал Путин на совещании о мерах поддержки регионов.Также он отметил, что Россия продолжит развивать внешнеторговые связи."Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие, динамичные международные рынки", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Российская экономика обязательно выстоит, заявил Путин
Президент Путин заявил, что российская экономика обязательно выстоит