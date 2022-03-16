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Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 16.03.2022
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Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле
Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле - РИА Новости, 16.03.2022
Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле
Япония приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:09
2022-03-16T13:37
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
япония
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Япония приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида."Вместе со странами "семерки" мы еще больше усилим экономическое и политическое давление на Россию. Для этого мы примем следующие пять мер. Первое: мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Второе: еще более усилим контроль над импортом и экспортом. Введем запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также запрет на экспорт ряда товаров из России. Мы в ближайшее же время подготовим конкретный перечень", - сказал Кисида.В качестве третьего шага японский премьер назвал введение вместе со странами "семерки" мер для того, чтобы Россия не могла получить инвестиции от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк развития."Четвертое: расширим круг лиц из ближайшего окружения президента Путина, элиты, олигархов, чьи активы будут заморожены. Пятое: для того, чтобы Россия не могла избежать действия финансовых санкций, обратимся к помощи криптобирж и финансовых организаций и еще более усилим финансовые санкции", - сказал он.Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО.Страны "семерки" 11 марта объявили о необходимости исключить Россию из режима наибольшего благоприятствования. Во вторник 14 стран-членов Всемирной торговой организации выступили с осуждением России и заявили о необходимости лишить ее статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования.Исключение страны из режима наибольшего благоприятствования означает прежде всего повышение для ее товаров процента таможенных пошлин.Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба вырастут с 4% до 6%, на морского ежа с 7% до 10%, на лосось с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта как сжиженный природный газ или уголь тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.Согласно предварительным прогнозам, такое повышение тарифов не нанесет серьезного ущерба импорту из России, в этом случае может встать вопрос о наложении санкций на импорт из России морепродуктов и рыбы.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778381315.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, япония
13:09 16.03.2022 (обновлено: 13:37 16.03.2022)
 
Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле

Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Япония приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Вместе со странами "семерки" мы еще больше усилим экономическое и политическое давление на Россию. Для этого мы примем следующие пять мер. Первое: мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Второе: еще более усилим контроль над импортом и экспортом. Введем запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также запрет на экспорт ряда товаров из России. Мы в ближайшее же время подготовим конкретный перечень", - сказал Кисида.
В качестве третьего шага японский премьер назвал введение вместе со странами "семерки" мер для того, чтобы Россия не могла получить инвестиции от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк развития.
"Четвертое: расширим круг лиц из ближайшего окружения президента Путина, элиты, олигархов, чьи активы будут заморожены. Пятое: для того, чтобы Россия не могла избежать действия финансовых санкций, обратимся к помощи криптобирж и финансовых организаций и еще более усилим финансовые санкции", - сказал он.
Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО.
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Страны "семерки" 11 марта объявили о необходимости исключить Россию из режима наибольшего благоприятствования. Во вторник 14 стран-членов Всемирной торговой организации выступили с осуждением России и заявили о необходимости лишить ее статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования.
Исключение страны из режима наибольшего благоприятствования означает прежде всего повышение для ее товаров процента таможенных пошлин.
Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба вырастут с 4% до 6%, на морского ежа с 7% до 10%, на лосось с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта как сжиженный природный газ или уголь тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.
Согласно предварительным прогнозам, такое повышение тарифов не нанесет серьезного ущерба импорту из России, в этом случае может встать вопрос о наложении санкций на импорт из России морепродуктов и рыбы.
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