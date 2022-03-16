https://ria.ru/20220316/durov-1778454977.html

Дуров зарегистрировал ник "elona" для Илона Маска в Telegram

Дуров зарегистрировал ник "elona" для Илона Маска в Telegram - РИА Новости, 16.03.2022

Дуров зарегистрировал ник "elona" для Илона Маска в Telegram

Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для американского предпринимателя Илона Маска под названием Elonas's voice messager (голосовой мессенджер... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:01

2022-03-16T15:01

2022-03-16T17:13

павел дуров

технологии

илон маск

рамзан кадыров

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для американского предпринимателя Илона Маска под названием Elonas's voice messager (голосовой мессенджер Илона), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров."Мы зарезервировали t.me/elona для вас - когда вы будете готовы", - ответил Дуров на твит Маска.При переходе по ссылке открывается Telegram-канал, который называется Elonas's voice messager (голосовой мессенджер Илона).Telegram-канал Elona's Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), созданный командой мессенджера для американского предпринимателя Илона Маска, набрал 15 тысяч подписчиков за первый час после объявления о его создании, а за два часа - уже 21 тысячу.Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ посоветовал Маску не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории": ведь в одном "углу ринга" - "бизнесмен и твиттерный блогер", а в другом - "мировой политик, стратег, гроза Запада и США". Кадыров отметил, что по этой причине Маску нужно "подкачаться", чтобы из "нежной Илоны стать брутальным Илоном". В связи с этим он предложил бизнесмену пройти подготовку в нескольких центрах Чечни.После этого обращения Кадырова Маск переименовал свой Twitter-аккаунт с Elon Musk (Илон Маск) на Elona Musk (Илона Маск). На это глава Чеченской республики отреагировал, написав, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию. Также он выразил надежду, что про вызов президенту бизнесмен "все-таки пошутил".

https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

https://ria.ru/20220224/telegram-1774808277.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

павел дуров, технологии, илон маск, рамзан кадыров, дмитрий рогозин