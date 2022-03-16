https://ria.ru/20220316/dostup-1778559131.html

Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ

Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022

Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ

Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T21:33

2022-03-16T21:33

2022-03-16T21:33

экономика

украина

великобритания

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов."Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778485674.html

https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, украина, великобритания, центральный банк рф (цб рф)