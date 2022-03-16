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Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
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Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ
Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:33
2022-03-16T21:33
экономика
украина
великобритания
центральный банк рф (цб рф)
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов."Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.
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экономика, украина, великобритания, центральный банк рф (цб рф)
21:33 16.03.2022
 
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ

Британия не получала запроса от Украины на доступ к замороженным резервам ЦБ

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.
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"Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.
Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.
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