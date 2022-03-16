https://ria.ru/20220316/dostup-1778559131.html
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ
Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:33
2022-03-16T21:33
2022-03-16T21:33
экономика
украина
великобритания
центральный банк рф (цб рф)
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов."Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, великобритания, центральный банк рф (цб рф)
Британия не получала запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ
Британия не получала запроса от Украины на доступ к замороженным резервам ЦБ
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России
. Советник Владимира Зеленского
по экономическим вопросам Олег Устенко
заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины
, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.
"Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.
Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.