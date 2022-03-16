https://ria.ru/20220316/dostup-1778413086.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"* - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*
РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:59
2022-03-16T11:59
2022-03-16T11:59
медиа - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания "Кавказский узел"* есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Кавказский узел"* — региональное издание, освещает новости Северного и Южного Кавказа, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Интернет-СМИ было учреждено в 2001 году. Учредителем издания является с 2006 года ООО "МЕМО", была внесена в реестр СМИ-иноагентов. * Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
https://ria.ru/20220311/rkn-1777750474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту "Кавказского узла"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания "Кавказский узел"* есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
"Кавказский узел"* — региональное издание, освещает новости Северного и Южного Кавказа, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Интернет-СМИ было учреждено в 2001 году. Учредителем издания является с 2006 года ООО "МЕМО", была внесена в реестр СМИ-иноагентов.
* Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России