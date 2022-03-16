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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"* - РИА Новости, 16.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"* - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*
РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:59
2022-03-16T11:59
медиа - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания "Кавказский узел"* есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Кавказский узел"* — региональное издание, освещает новости Северного и Южного Кавказа, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Интернет-СМИ было учреждено в 2001 году. Учредителем издания является с 2006 года ООО "МЕМО", была внесена в реестр СМИ-иноагентов. * Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
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россия
РИА Новости
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2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
11:59 16.03.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту "Кавказского узла"

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания "Кавказский узел"* есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
"Кавказский узел"* — региональное издание, освещает новости Северного и Южного Кавказа, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Интернет-СМИ было учреждено в 2001 году. Учредителем издания является с 2006 года ООО "МЕМО", была внесена в реестр СМИ-иноагентов.
* Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
Пассажир в зале ожидания - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 19:31
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*
 
Медиа - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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