https://ria.ru/20220316/dostup-1778413086.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"* - РИА Новости, 16.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*

РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:59

2022-03-16T11:59

2022-03-16T11:59

медиа - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайту издания "Кавказский узел"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания "Кавказский узел"* есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа"."Кавказский узел"* — региональное издание, освещает новости Северного и Южного Кавказа, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Интернет-СМИ было учреждено в 2001 году. Учредителем издания является с 2006 года ООО "МЕМО", была внесена в реестр СМИ-иноагентов. * Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России

https://ria.ru/20220311/rkn-1777750474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф