https://ria.ru/20220316/dostoevskiy-1778433598.html

В Неаполе вступились за русскую культуру

В Неаполе вступились за русскую культуру - РИА Новости, 16.03.2022

В Неаполе вступились за русскую культуру

В Неаполе появилась фреска в поддержку русской культуры с изображением Федора Достоевского, пишет новостное агентство AGI. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:24

2022-03-16T13:24

2022-03-16T17:18

федор достоевский

милан

миланский университет

санкции в отношении россии

в мире

италия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Неаполе появилась фреска в поддержку русской культуры с изображением Федора Достоевского, пишет новостное агентство AGI.В частности, это стало реакцией на попытку отменить курс по творчеству классика русской литературы в Миланском университете Бикокка.По словам автора изображения, его поразила неудачная акция Миланского университета. Своим творчеством он хочет показать, что культура свободна от идеологических распрей. По мнению Йорита, культура — универсальная ценность человечества.Открытие фрески планируется примерно через две недели.Об отмене в Миланском университете курса лекций о творчестве Достоевского в начале марта сообщил преподаватель русистики, крупный специалист по работам русского писателя Паоло Нори. По его словам, таким образом ректорат пытался "избежать полемики в ситуации большой напряженности" на фоне российской специальной военной операции на Украине. Это решение вызвало широкий резонанс, и вскоре руководство вуза отказалось от него, сославшись на недопонимание.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

милан

италия

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Максим Зубков

федор достоевский, милан, миланский университет, санкции в отношении россии, в мире, италия