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В Неаполе вступились за русскую культуру - РИА Новости, 16.03.2022
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В Неаполе вступились за русскую культуру
В Неаполе вступились за русскую культуру - РИА Новости, 16.03.2022
В Неаполе вступились за русскую культуру
В Неаполе появилась фреска в поддержку русской культуры с изображением Федора Достоевского, пишет новостное агентство AGI. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:24
2022-03-16T17:18
федор достоевский
милан
миланский университет
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Неаполе появилась фреска в поддержку русской культуры с изображением Федора Достоевского, пишет новостное агентство AGI.В частности, это стало реакцией на попытку отменить курс по творчеству классика русской литературы в Миланском университете Бикокка.По словам автора изображения, его поразила неудачная акция Миланского университета. Своим творчеством он хочет показать, что культура свободна от идеологических распрей. По мнению Йорита, культура — универсальная ценность человечества.Открытие фрески планируется примерно через две недели.Об отмене в Миланском университете курса лекций о творчестве Достоевского в начале марта сообщил преподаватель русистики, крупный специалист по работам русского писателя Паоло Нори. По его словам, таким образом ректорат пытался "избежать полемики в ситуации большой напряженности" на фоне российской специальной военной операции на Украине. Это решение вызвало широкий резонанс, и вскоре руководство вуза отказалось от него, сославшись на недопонимание.
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федор достоевский, милан, миланский университет, санкции в отношении россии, в мире, италия
13:24 16.03.2022 (обновлено: 17:18 16.03.2022)
 
В Неаполе вступились за русскую культуру

В Неаполе появилась фреска с изображением Достоевского в поддержку русской культуры

© Фото предоставлено пресс-службой художника ЙоритаФреска художника Йорита с изображением Федора Достоевского в Неаполе
Фреска художника Йорита с изображением Федора Достоевского в Неаполе
© Фото предоставлено пресс-службой художника Йорита
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Неаполе появилась фреска в поддержку русской культуры с изображением Федора Достоевского, пишет новостное агентство AGI.
В частности, это стало реакцией на попытку отменить курс по творчеству классика русской литературы в Миланском университете Бикокка.

"Цензура, пусть и на несколько часов, мгновенно сделала Федора Достоевского общественной иконой свободы слова. Споры, вызванные отменой курса, утихли, но теперь этот эпизод также останется увековеченным в росписи, которую художник Йорит решил создать на фасаде Технического института Риги в районе Фуоригротта в Неаполе", — говорится в сообщении.

По словам автора изображения, его поразила неудачная акция Миланского университета. Своим творчеством он хочет показать, что культура свободна от идеологических распрей. По мнению Йорита, культура — универсальная ценность человечества.
Открытие фрески планируется примерно через две недели.
Об отмене в Миланском университете курса лекций о творчестве Достоевского в начале марта сообщил преподаватель русистики, крупный специалист по работам русского писателя Паоло Нори. По его словам, таким образом ректорат пытался "избежать полемики в ситуации большой напряженности" на фоне российской специальной военной операции на Украине. Это решение вызвало широкий резонанс, и вскоре руководство вуза отказалось от него, сославшись на недопонимание.
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