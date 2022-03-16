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Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар
Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар
Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:08
2022-03-16T18:08
доллар
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украина
владимир путин
экономика
в мире
сша
валюта
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин."Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионам.Российский президент также заявил, что Запад сами "разогнали спираль мировой инфляции", а затем привели к росту глобальной бедности и потоку беженцев.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220316/mid-1778416075.html
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доллар, россия, украина, владимир путин, экономика, в мире, сша, валюта
18:08 16.03.2022
 
Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар

Президент Путин заявил, что по доверию к американскому доллару нанесен серьезный удар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Американские доллары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионам.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 12:10
Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров
Российский президент также заявил, что Запад сами "разогнали спираль мировой инфляции", а затем привели к росту глобальной бедности и потоку беженцев.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Spiegel назвал три признака заката доллара
 
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