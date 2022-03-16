https://ria.ru/20220316/dollar-1778517113.html

Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар

Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар

Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:08

2022-03-16T18:08

2022-03-16T18:08

доллар

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украина

владимир путин

экономика

в мире

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валюта

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин."Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионам.Российский президент также заявил, что Запад сами "разогнали спираль мировой инфляции", а затем привели к росту глобальной бедности и потоку беженцев.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220316/mid-1778416075.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, россия, украина, владимир путин, экономика, в мире, сша, валюта