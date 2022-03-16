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Spiegel назвал три признака заката доллара - РИА Новости, 16.03.2022
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Spiegel назвал три признака заката доллара
Spiegel назвал три признака заката доллара - РИА Новости, 16.03.2022
Spiegel назвал три признака заката доллара
Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер в адрес... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:18
2022-03-16T07:08
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сша
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экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер в адрес России и ситуации на рынках.Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8 процентов, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции.Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничительные меры весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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федеральная резервная система сша, сша, россия, украина, доллар, в мире, экономика
03:18 16.03.2022 (обновлено: 07:08 16.03.2022)
 
Spiegel назвал три признака заката доллара

Экономист Мюллер: инфляция, санкции против РФ и перемены на рынках ведут к закату доллара

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер в адрес России и ситуации на рынках.
Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8 процентов, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.
Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции.
"Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций —замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару", — заявил Мюллер.
Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничительные меры весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 09:09
Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю
 
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