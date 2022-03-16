https://ria.ru/20220316/dollar-1778367399.html

Spiegel назвал три признака заката доллара

Spiegel назвал три признака заката доллара - РИА Новости, 16.03.2022

Spiegel назвал три признака заката доллара

Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер в адрес... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:18

2022-03-16T03:18

2022-03-16T07:08

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сша

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экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер в адрес России и ситуации на рынках.Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8 процентов, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции.Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничительные меры весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220314/dollar-1777992120.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

федеральная резервная система сша, сша, россия, украина, доллар, в мире, экономика