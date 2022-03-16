https://ria.ru/20220316/dobycha-1778380118.html
Россия урвала отличную добычу в Европе
L'Orient-Le Jour рассказал о козыре России в условиях санкций - РИА Новости, 16.03.2022
Россия урвала отличную добычу в Европе
Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:05
2022-03-16T09:05
2022-03-16T12:56
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour.Издание отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" резко сократились, но сейчас уже достигли самых высоких показателей с 24 февраля.При этом импорт российских газа и нефти в Европу остается неприкасаемым для санкций из-за сильной зависимости стран ЕС.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, европа
09:05 16.03.2022 (обновлено: 12:56 16.03.2022)
L'Orient-Le Jour рассказал о козыре России в условиях санкций
L'Orient-Le Jour: текущие цены позволят России получить выгоду от поставок газа в Европу
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour
.
"При текущих ценах это отличная добыча для России", — считает журналист Bloomberg Хавьер Блас.
Издание отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине
поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" резко сократились, но сейчас уже достигли самых высоких показателей с 24 февраля.
При этом импорт российских газа и нефти в Европу остается неприкасаемым для санкций из-за сильной зависимости стран ЕС.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.