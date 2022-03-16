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L'Orient-Le Jour рассказал о козыре России в условиях санкций - РИА Новости, 16.03.2022
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Россия урвала отличную добычу в Европе
L'Orient-Le Jour рассказал о козыре России в условиях санкций - РИА Новости, 16.03.2022
Россия урвала отличную добычу в Европе
Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:05
2022-03-16T12:56
в мире
украина
россия
европа
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour.Издание отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" резко сократились, но сейчас уже достигли самых высоких показателей с 24 февраля.При этом импорт российских газа и нефти в Европу остается неприкасаемым для санкций из-за сильной зависимости стран ЕС.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html
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в мире, украина, россия, европа
09:05 16.03.2022 (обновлено: 12:56 16.03.2022)
 
L'Orient-Le Jour рассказал о козыре России в условиях санкций

L'Orient-Le Jour: текущие цены позволят России получить выгоду от поставок газа в Европу

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия продолжает исполнять обязательства по поставкам газа в Европу, что в условиях западных санкций только играет ей на руку, пишет газета L'Orient-Le Jour.
"При текущих ценах это отличная добыча для России", — считает журналист Bloomberg Хавьер Блас.
Издание отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" резко сократились, но сейчас уже достигли самых высоких показателей с 24 февраля.
При этом импорт российских газа и нефти в Европу остается неприкасаемым для санкций из-за сильной зависимости стран ЕС.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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