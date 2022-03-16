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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/dnr-1778538569.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:20
2022-03-16T19:34
в мире
донецкая народная республика
сцкк
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.59 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия
19:20 16.03.2022 (обновлено: 19:34 16.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.59 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство ДНР в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
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