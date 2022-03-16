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Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке

Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке - РИА Новости, 16.03.2022

Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке

Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:43

2022-03-16T09:43

2022-03-16T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что украинские войска за пять минут выпустили по Васильевке семь снарядов калибра 122 миллиметра и две мины калибра 120 миллиметров по Еленовке.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии