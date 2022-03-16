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Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/dnr-1778386437.html
Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке
Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке - РИА Новости, 16.03.2022
Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке
Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:43
2022-03-16T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что украинские войска за пять минут выпустили по Васильевке семь снарядов калибра 122 миллиметра и две мины калибра 120 миллиметров по Еленовке.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
09:43 16.03.2022 (обновлено: 11:06 16.03.2022)
 
Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке

Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке, под завалами есть люди

© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиПоследствия попадания снаряда в частный дом в селе Васильевка
Последствия попадания снаряда в частный дом в селе Васильевка - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной Республики
Последствия попадания снаряда в частный дом в селе Васильевка
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели двух мирных жителей в результате прямого попадания снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в жилой дом по адресу ул. Лесная, 4 в н. п. Васильевка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска за пять минут выпустили по Васильевке семь снарядов калибра 122 миллиметра и две мины калибра 120 миллиметров по Еленовке.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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