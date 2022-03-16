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Болгария не обосновала высылку российских дипломатов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022
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Болгария не обосновала высылку российских дипломатов, заявили в МИД
Болгария не обосновала высылку российских дипломатов, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022
Болгария не обосновала высылку российских дипломатов, заявили в МИД
Болгария так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов, что доказывает исключительно политический характер этого демарша, заявил в интервью... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:43
2022-03-16T10:57
россия
болгария
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юрий пилипсон
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Болгария так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов, что доказывает исключительно политический характер этого демарша, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.Как отметил глава департамента, практика немотивированного объявления российских дипломатов персонами нон грата уже стала довольно привычной для Болгарии. По его данным, с ноября 2019 года из страны были вынуждены уехать 11 сотрудников загранучреждений России."В марте, как и прежде в аналогичных случаях, никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности российских дипсотрудников представлено не было, что указывает на исключительно политический характер подобных демаршей. Очевидно, что речь идет об элементе развернутой на Западе сколь беспрецедентной, столь и беспардонной кампании по очернению России, стремлении наращивать моральный прессинг, создавать вокруг россиян атмосферу нетерпимости", - сказал Пилипсон.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html
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россия, болгария, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон
09:43 16.03.2022 (обновлено: 10:57 16.03.2022)
 
Болгария не обосновала высылку российских дипломатов, заявили в МИД

Директор департамента МИД Пилипсон: Болгария не обосновала высылку российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Болгария так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов, что доказывает исключительно политический характер этого демарша, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Как отметил глава департамента, практика немотивированного объявления российских дипломатов персонами нон грата уже стала довольно привычной для Болгарии. По его данным, с ноября 2019 года из страны были вынуждены уехать 11 сотрудников загранучреждений России.
"В марте, как и прежде в аналогичных случаях, никаких внятных обоснований и доказательств "неподобающей" деятельности российских дипсотрудников представлено не было, что указывает на исключительно политический характер подобных демаршей. Очевидно, что речь идет об элементе развернутой на Западе сколь беспрецедентной, столь и беспардонной кампании по очернению России, стремлении наращивать моральный прессинг, создавать вокруг россиян атмосферу нетерпимости", - сказал Пилипсон.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
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