https://ria.ru/20220316/deti-1778438910.html

В Ленобласти задержали женщину, отравившую своих детей снотворным

В Ленобласти задержали женщину, отравившую своих детей снотворным - РИА Новости, 16.03.2022

В Ленобласти задержали женщину, отравившую своих детей снотворным

Задержана жительница Ленинградской области, которая на протяжении двух лет систематически истязала своих четверых детей и давала им снотворное, чтобы не мешали... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:44

2022-03-16T13:44

2022-03-16T13:44

происшествия

россия

ленинградская область

волосовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Задержана жительница Ленинградской области, которая на протяжении двух лет систематически истязала своих четверых детей и давала им снотворное, чтобы не мешали отдыхать, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ."Следственными органами СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних). Женщина задержана, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 39-летняя жительница Волосовского района на протяжении не менее двух лет систематически наносила побои своим несовершеннолетним детям 3, 6, 9 и 14 лет, причиняя им физические и психические страдания. А 15 марта трое младших детей были госпитализированы в медицинское учреждение района с признаками отравления лекарственным препаратом, обладающим снотворным действием, который они приняли по указанию матери, чтобы не мешать ей отдыхать.Отмечается, что дети, в том числе старший ребенок, находятся в медицинском учреждении и после обследования будут помещены в ресурсный центр.Ведомство добавляет, что в рамках отдельно проводимой проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

россия

ленинградская область

волосовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, ленинградская область, волосовский район, следственный комитет россии (ск рф)