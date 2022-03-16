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Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех

Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех - РИА Новости, 16.03.2022

Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех

Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:10

2022-03-16T00:10

2022-03-16T00:40

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале министерство здравоохранения республики.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка пострадали около десяти человек. Минздрав республики ранее заявил, что среди пострадавших оказались двое детей."По состоянию на 23.52 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало... трое детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения", — говорится в заявлении ведомства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины