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Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/deti-1778361094.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех
Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех - РИА Новости, 16.03.2022
Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех
Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T00:10
2022-03-16T00:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале министерство здравоохранения республики.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка пострадали около десяти человек. Минздрав республики ранее заявил, что среди пострадавших оказались двое детей."По состоянию на 23.52 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало... трое детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения", — говорится в заявлении ведомства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.
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в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
00:10 16.03.2022 (обновлено: 00:40 16.03.2022)
 
Число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке детей увеличилось до трех

Число пострадавших детей из-за украинского удара по Макеевке в ДНР увеличилось до трех

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Подбитый танк Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом "Точка-У" увеличилось до трех, сообщается в Telegram-канале министерство здравоохранения республики.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевка пострадали около десяти человек. Минздрав республики ранее заявил, что среди пострадавших оказались двое детей.
"По состоянию на 23.52 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало... трое детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что средства ПВО перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне Макеевки упали обломки.
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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