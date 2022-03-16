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СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей - РИА Новости, 16.03.2022
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СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей
СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей
Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:42
2022-03-16T14:48
владимир путин
россия
европа
польша
bmw ag
volkswagen group
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial Times."BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении. По оценке Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей."Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (Alexandre Marian), чьи слова приводит газета, уточнив, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах.Кроме того, источники сообщили газете о серьезных логистических проблемах. "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - приводит газета слова источника.Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс (Herbert Diess), мнение которого приводит Financial Times, отметил, что в настоящее время компания рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html
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владимир путин, россия, европа, польша, bmw ag, volkswagen group, в мире, украина
14:42 16.03.2022 (обновлено: 14:48 16.03.2022)
 
СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

FT: заводы BMW и Volkswagen в Европе останавливают работу из-за нехватки деталей с Украины

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial Times.
"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении. По оценке Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.
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"Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (Alexandre Marian), чьи слова приводит газета, уточнив, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах.
Кроме того, источники сообщили газете о серьезных логистических проблемах. "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - приводит газета слова источника.
Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс (Herbert Diess), мнение которого приводит Financial Times, отметил, что в настоящее время компания рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
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