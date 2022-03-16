https://ria.ru/20220316/detali-1778450863.html

СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:42

2022-03-16T14:42

2022-03-16T14:48

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial Times."BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении. По оценке Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей."Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (Alexandre Marian), чьи слова приводит газета, уточнив, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах.Кроме того, источники сообщили газете о серьезных логистических проблемах. "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - приводит газета слова источника.Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс (Herbert Diess), мнение которого приводит Financial Times, отметил, что в настоящее время компания рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.

https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

россия

европа

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, европа, польша, bmw ag, volkswagen group, в мире, украина