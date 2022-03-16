https://ria.ru/20220316/delo-1778398552.html

СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе

СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе - РИА Новости, 16.03.2022

СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:00

2022-03-16T11:00

2022-03-16T11:29

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

словакия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом."Следствием реализуются все предоставленные полномочия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению", - добавили в СК.В ночь на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен памятник советским солдатам-освободителям, где похоронены 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении города.Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.

https://ria.ru/20220315/pobeda-1778283243.html

https://ria.ru/20220221/vandalizm-1773991084.html

словакия

братислава

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), словакия, братислава, в мире, россия, ссср