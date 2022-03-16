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СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе - РИА Новости, 16.03.2022
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СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе
СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе - РИА Новости, 16.03.2022
СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:00
2022-03-16T11:29
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
словакия
братислава
в мире
россия
ссср
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом."Следствием реализуются все предоставленные полномочия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению", - добавили в СК.В ночь на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен памятник советским солдатам-освободителям, где похоронены 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении города.Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
https://ria.ru/20220315/pobeda-1778283243.html
https://ria.ru/20220221/vandalizm-1773991084.html
словакия
братислава
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следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), словакия, братислава, в мире, россия, ссср
11:00 16.03.2022 (обновлено: 11:29 16.03.2022)
 
СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе

СК возбудил уголовное дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
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15 марта, 15:52
В Братиславе осквернили мемориал Красной армии
Отмечается, что эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
"Следствием реализуются все предоставленные полномочия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению", - добавили в СК.
В ночь на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен памятник советским солдатам-освободителям, где похоронены 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении города.
Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Следственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)СловакияБратиславаВ миреРоссияСССР
 
 
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