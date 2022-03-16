11:00 16.03.2022 (обновлено: 11:29 16.03.2022)
СК возбудил дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе
СК возбудил уголовное дело из-за осквернения мемориала Красной армии в Братиславе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала Красной Армии в Братиславе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
15 марта, 15:52В Братиславе осквернили мемориал Красной армии
Отмечается, что эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
"Следствием реализуются все предоставленные полномочия для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению", - добавили в СК.
В ночь на 3 марта на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе был осквернен памятник советским солдатам-освободителям, где похоронены 6 845 советских солдат, погибших весной 1945 года при освобождении города.
Также сообщалось, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище в городе Свидник на востоке Словакии. Посольство России в Словакии в своем заявлении назвало этот акт бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших.