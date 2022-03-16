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США и Евросоюз фактически объявили дефолт, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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США и Евросоюз фактически объявили дефолт, заявил Путин
США и Евросоюз фактически объявили дефолт, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
США и Евросоюз фактически объявили дефолт, заявил Путин
США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:47
2022-03-16T19:40
сша
евросоюз
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, заявил президент России Владимир Путин."Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией", — сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России. Страны Запада в рамках санкций заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.В начале марта президент подписал указ, позволяющий возвращать долги страны в рублях. Центробанк затем разъяснил: кредиторам из стран, которые ввели санкции, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, остальным — в рублях, а при наличии спецразрешения — в валюте долга.На 1 января внешний долг России, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. Выплаты по еврооблигациям резидентам будут в рублях, а нерезидентам — согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли будет провести их в условиях санкций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/razreshenie-1778389332.html
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сша, евросоюз, экономика, владимир путин, россия
16:47 16.03.2022 (обновлено: 19:40 16.03.2022)
 
США и Евросоюз фактически объявили дефолт, заявил Путин

Президент Путин заявил о фактическом дефолте США и ЕС по обязательствам перед Россией

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, заявил президент России Владимир Путин.
"Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией", — сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 10:07
СМИ: Россия нашла хитрое решение, чтобы избежать "дефолтной ловушки" Запада
Страны Запада в рамках санкций заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
В начале марта президент подписал указ, позволяющий возвращать долги страны в рублях. Центробанк затем разъяснил: кредиторам из стран, которые ввели санкции, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, остальным — в рублях, а при наличии спецразрешения — в валюте долга.
На 1 января внешний долг России, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. Выплаты по еврооблигациям резидентам будут в рублях, а нерезидентам — согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли будет провести их в условиях санкций.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:11
В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми"
 
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