https://ria.ru/20220316/defolt-1778397122.html
Предпосылок и оснований для дефолта в России нет, заявили в Госдуме
Предпосылок и оснований для дефолта в России нет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.03.2022
Предпосылок и оснований для дефолта в России нет, заявили в Госдуме
Оснований для дефолта России нет, страна будет выполнять свои обязательства, однако сейчас стоит политический вопрос, надо ли выполнять их перед "партнерами",... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:52
2022-03-16T10:52
2022-03-16T12:02
экономика
россия
санкции в отношении россии
госдума рф
анатолий аксаков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оснований для дефолта России нет, страна будет выполнять свои обязательства, однако сейчас стоит политический вопрос, надо ли выполнять их перед "партнерами", которые не исполняют свои обязательства перед Россией, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Россия - мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства", — сказал он на пресс-конференции.Он подчеркнул, что сейчас стоит политический вопрос — стоит ли вообще исполнять эти обязательства. "Надо ли выполнять обязательства, когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют. Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком — они должны определяться", — добавил депутат.Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части ЗВР. Россия подготовила платежное поручение для выплат по еврооблигациям, однако если иностранные банки этот платеж не проведут, то выплаты по еврооблигациям будут сделаны в рублях.При этом международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, госдума рф, анатолий аксаков
10:52 16.03.2022 (обновлено: 12:02 16.03.2022)
Предпосылок и оснований для дефолта в России нет, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы Аксаков заявил об отсутствии предпосылок для дефолта в России
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оснований для дефолта России нет, страна будет выполнять свои обязательства, однако сейчас стоит политический вопрос, надо ли выполнять их перед "партнерами", которые не исполняют свои обязательства перед Россией, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Россия - мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия
будет спокойно выполнять свои обязательства", — сказал он на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас стоит политический вопрос — стоит ли вообще исполнять эти обязательства. "Надо ли выполнять обязательства, когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют. Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком — они должны определяться", — добавил депутат.
Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части ЗВР. Россия подготовила платежное поручение для выплат по еврооблигациям, однако если иностранные банки этот платеж не проведут, то выплаты по еврооблигациям будут сделаны в рублях.
При этом международное рейтинговое агентство Fitch
заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт.