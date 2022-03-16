https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт

Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт - РИА Новости, 16.03.2022

Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт

На Россию наложили жесткие финансовые санкции, более половины резервов ЦБ заморозили. Теперь Запад ждет дефолта: американские аналитики прогнозируют, что уже... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:00

2022-03-16T08:14

экономика

москва

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

сша

андрей кочетков

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На Россию наложили жесткие финансовые санкции, более половины резервов ЦБ заморозили. Теперь Запад ждет дефолта: американские аналитики прогнозируют, что уже через месяц Москва станет неплатежеспособной. Однако на самом деле проблем с обслуживанием долга нет, с внешними кредиторами рассчитаются рублями. И 1998-й не повторится — сейчас иная ситуация. Вероятное "невероятное" Банкротство России не кажется "невероятным событием", заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Санкции привели к тому, что Москва объективно не может выполнять обязательства в долларах и евро. В американском финансовом конгломерате Morgan Stanley предрекают утрату платежеспособности к 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023-м и 2043-м.Если правила, предусмотренные эмиссией, не удастся соблюсти — это дефолт, объясняет Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".Искусственный дефолтЗапад для того и заморозил валютные счета Центробанка. Но реальных экономических оснований для банкротства нет, подчеркивает глава Минфина Антон Силуанов. Россия способна выполнить обязательства по госдолгу: необходимые для этого средства имеются.Действительно, дело не в экономике, а в политике, соглашаются эксперты. Отношение ВВП (1,65 триллиона долларов) к внешнему долгу (478,2 миллиарда) не превышает 25%, что говорит о финансовой устойчивости России. Выплаты в долларах и евро невозможны из-за форс-мажора. Решения государственных органов и международных организаций обычно попадают под эту категорию, указывает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ООО "Алго Капитал"."Сложно представить, что в условиях замороженных резервов кредитуемый будет изыскивать дополнительную валюту для погашения долга. Ответственность за какие-либо перебои Россия не несет", — говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".К тому же есть инструменты, которые позволят выполнять обязательства. В частности, для этого можно задействовать специальные права заимствования (SDR) в МВФ, на которые санкции не распространяются, уточняет эксперт.Больше, чем заслуживаютИностранные кредиторы готовы к дефолту: все знают, что Европа и США заморозили около 60% валютных резервов Центробанка, часть которых находится в краткосрочных и прочих облигациях, номинированных в долларах и евро.Тем не менее Россия намерена в любом случае с ними рассчитаться, даже несмотря на то, что Запад сам блокирует эти выплаты. Минфин утвердил временный порядок погашения госдолга: в рублях по курсу ЦБ. По словам Силуанова, для еврооблигаций, выпущенных с 2018-го, такая возможность заложена непосредственно в эмиссионных документах.Путин ранее подписал указ, разрешающий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов страны в рублях. Кредиторам из стран, которые ввели санкции, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, прочим — в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга."Несмотря на блокировку Западом половины ЗВР, оставшееся в золоте и китайских юанях позволяет это сделать", — уверен Валерий Корнейчук из Высшей школы управления финансами.Основа внешнего долга — обязательства в рублях, доля валютных заимствований невелика. Смягчит санкционный удар Фонд национального благосостояния (ФНБ), он пополнялся за счет высоких нефтяных цен и предназначался как раз для кризисных времен. Эта финансовая подушка в 13,6 триллиона рублей (на 1 февраля) теперь очень пригодится."Что касается обязательств в валюте, правительство может объявить дефолт по внешнему долгу преднамеренно, чтобы ответить Западу на санкции. На населении это никак не скажется, за исключением тех, у кого были вложения в евробондах", — добавляет Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital.Внутренние задачиВсе это слабо затрагивает внутреннюю экономику и финансовые организации. "Для рядовых граждан никаких рисков нет", — подчеркивает Андрей Кочетков.Влияние технического дефолта по еврооблигациям на рубль будет минимальным, указывает Оксана Карпенко, доцент экономического факультета РУДН.Повышение ключевой ставки сдерживает дальнейшее падение, ограничивая спекулянтов. Вдобавок государство обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки. Плюс дополнительный сбор за покупку валюты на бирже.И не стоит сравнивать нынешнюю ситуацию с 1998-м. Тогда дефолт случился из-за отказа государства выплачивать долги по ценным бумагам (ГКО). Эти ГКО покупали банки, которые, не получив деньги, не смогли вернуть вклады населению. Люди потеряли накопления. Казна пустовала, правительство занимало, возвращало из вновь проданных ГКО, а потом финансовая пирамида рухнула, напоминает Анастасия Тарасова. Негатив западных санкций по большей части уже наступил: утрата импорта товаров, оборудования и запчастей, масштабные сбои в логистике. Основными угрозами по-прежнему остаются инфляция и риски подорожания в магазинах еще на 20-30%. Однако сейчас государство сфокусировалось именно на этих задачах.

https://ria.ru/20220311/defolt-1777649190.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html

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экономика, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), мвф, сша, андрей кочетков, оксана карпенко, анастасия тарасова