https://ria.ru/20220316/defitsit-1778486812.html

Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет

Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет - РИА Новости, 16.03.2022

Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет

Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:51

2022-03-16T16:51

2022-03-16T17:25

общество

россия

дефицит

гигиена

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В ведомстве пояснили, что сейчас в стране работает более 15 предприятий, выпускающих такую продукцию."Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в Минпромторге.Там также прокомментировали сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники и жалобы россиян на отсутствие этих товаров в магазинах."Вымывание товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой", — сказали в пресс-службе.В министерстве посоветовали не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов — это позволит избежать недостатка продукции в торговых точках.

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дефицит, гигиена, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)