https://ria.ru/20220316/defitsit-1778486812.html
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет - РИА Новости, 16.03.2022
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет
Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:51
2022-03-16T16:51
2022-03-16T17:25
общество
россия
дефицит
гигиена
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В ведомстве пояснили, что сейчас в стране работает более 15 предприятий, выпускающих такую продукцию."Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в Минпромторге.Там также прокомментировали сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники и жалобы россиян на отсутствие этих товаров в магазинах."Вымывание товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой", — сказали в пресс-службе.В министерстве посоветовали не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов — это позволит избежать недостатка продукции в торговых точках.
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дефицит, гигиена, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:51 16.03.2022 (обновлено: 17:25 16.03.2022)
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет
Минпромторг: в России не будет дефицита подгузников и женских прокладок из-за санкций
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В ведомстве пояснили, что сейчас в стране работает более 15 предприятий, выпускающих такую продукцию.
"Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в Минпромторге
.
Там также прокомментировали сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники и жалобы россиян на отсутствие этих товаров в магазинах.
"Вымывание товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой", — сказали в пресс-службе.
В министерстве посоветовали не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов — это позволит избежать недостатка продукции в торговых точках.