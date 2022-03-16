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Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет - РИА Новости, 16.03.2022
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Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет - РИА Новости, 16.03.2022
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет
Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:51
2022-03-16T17:25
общество
россия
дефицит
гигиена
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В ведомстве пояснили, что сейчас в стране работает более 15 предприятий, выпускающих такую продукцию."Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в Минпромторге.Там также прокомментировали сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники и жалобы россиян на отсутствие этих товаров в магазинах."Вымывание товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой", — сказали в пресс-службе.В министерстве посоветовали не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов — это позволит избежать недостатка продукции в торговых точках.
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общество, россия, дефицит, гигиена, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:51 16.03.2022 (обновлено: 17:25 16.03.2022)
 
Минпромторг пообещал, что дефицита подгузников и прокладок не будет

Минпромторг: в России не будет дефицита подгузников и женских прокладок из-за санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКассы супермаркета "Ашан"
Кассы супермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кассы супермаркета "Ашан". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В ведомстве пояснили, что сейчас в стране работает более 15 предприятий, выпускающих такую продукцию.
"Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита", — рассказали в Минпромторге.
Там также прокомментировали сообщения о росте цен на предметы женской гигиены и подгузники и жалобы россиян на отсутствие этих товаров в магазинах.
"Вымывание товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой", — сказали в пресс-службе.
В министерстве посоветовали не стараться запастись впрок и совершать покупки в рамках привычных планов — это позволит избежать недостатка продукции в торговых точках.
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ОбществоРоссияДефицитгигиенаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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