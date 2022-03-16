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США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине
США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:16
2022-03-16T01:16
в мире
сша
вашингтон
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", — сказал Прайс на брифинге.
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в мире, сша, вашингтон, нед прайс, россия
01:16 16.03.2022
 
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине

Госдеп: переговоры США и России на высоком уровне возможны для деэскалации на Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", — сказал Прайс на брифинге.
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