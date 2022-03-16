https://ria.ru/20220316/deeskalatsiya-1778363847.html

США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине

США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине

США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:16

2022-03-16T01:16

2022-03-16T01:16

в мире

сша

вашингтон

нед прайс

россия

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", — сказал Прайс на брифинге.

https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

сша

вашингтон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, вашингтон, нед прайс, россия