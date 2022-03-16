https://ria.ru/20220316/deeskalatsiya-1778363847.html
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине
США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:16
2022-03-16T01:16
2022-03-16T01:16
в мире
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вашингтон
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Если мы определим, что вовлечение США на высоком уровне поможет продвинуться в вопросе прекращения насилия, бессмысленной войны, мы абсолютно готовы к этому", — сказал Прайс на брифинге.
https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон, нед прайс, россия
США оценили возможные контакты с Россией по деэскалации ситуации на Украине
Госдеп: переговоры США и России на высоком уровне возможны для деэскалации на Украине