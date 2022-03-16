https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html
США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров
США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США недостойно и запредельно хамски давят на Китай, Турцию и другие страны из-за России. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:07
2022-03-16T12:07
2022-03-16T12:19
в мире
сша
китай
турция
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США недостойно и запредельно хамски давят на Китай, Турцию и другие страны из-за России."Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное", - сказал Лавров в интервью РБК, высказываясь по действиям США в отношении других стран из-за России.Министр добавил, что "то, что еще более поразительно - то, что подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет, тем же туркам предъявлялись требования (по С-400)".
https://ria.ru/20220316/neft-1778366792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, турция, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:07 16.03.2022 (обновлено: 12:19 16.03.2022)
США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США недостойно и запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России