https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html

США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров

США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за России, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США недостойно и запредельно хамски давят на Китай, Турцию и другие страны из-за России. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:07

2022-03-16T12:07

2022-03-16T12:19

в мире

сша

китай

турция

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США недостойно и запредельно хамски давят на Китай, Турцию и другие страны из-за России."Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное", - сказал Лавров в интервью РБК, высказываясь по действиям США в отношении других стран из-за России.Министр добавил, что "то, что еще более поразительно - то, что подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет, тем же туркам предъявлялись требования (по С-400)".

https://ria.ru/20220316/neft-1778366792.html

сша

китай

турция

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, китай, турция, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)