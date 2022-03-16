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Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ - РИА Новости, 16.03.2022
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Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ
Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ - РИА Новости, 16.03.2022
Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ
Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за событий на Украине. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:42
2022-03-16T13:42
сергей лавров
владимир путин
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вооруженные силы рф
оон
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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за событий на Украине."Cepsa прекратила покупать российскую нефть, природный газ и нефтепродукты в день начала войны, и компания не ожидает, что эта позиция изменится в ближайшем будущем. Cepsa традиционно имела очень ограниченную деловую активность в России и в настоящее время прекратила продажу продукции в этой стране", - говорится в сообщении компании.Также Cepsa сообщила, что помогает мирным жителям Украины, сотрудничая с рядом организаций, в том числе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия, в мире, испания
13:42 16.03.2022
 
Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ

Испанская корпорация Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за событий на Украине.
"Cepsa прекратила покупать российскую нефть, природный газ и нефтепродукты в день начала войны, и компания не ожидает, что эта позиция изменится в ближайшем будущем. Cepsa традиционно имела очень ограниченную деловую активность в России и в настоящее время прекратила продажу продукции в этой стране", - говорится в сообщении компании.
Также Cepsa сообщила, что помогает мирным жителям Украины, сотрудничая с рядом организаций, в том числе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Сергей ЛавровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНРоссияВ миреИспания
 
 
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