https://ria.ru/20220316/cepsa-1778438202.html

Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ

Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ - РИА Новости, 16.03.2022

Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ

Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за событий на Украине. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:42

2022-03-16T13:42

2022-03-16T13:42

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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa прекратила закупать российское сырье из-за событий на Украине."Cepsa прекратила покупать российскую нефть, природный газ и нефтепродукты в день начала войны, и компания не ожидает, что эта позиция изменится в ближайшем будущем. Cepsa традиционно имела очень ограниченную деловую активность в России и в настоящее время прекратила продажу продукции в этой стране", - говорится в сообщении компании.Также Cepsa сообщила, что помогает мирным жителям Украины, сотрудничая с рядом организаций, в том числе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, россия, в мире, испания