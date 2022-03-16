https://ria.ru/20220316/bednost-1778489669.html

Путин поручил снизить уровень бедности

Путин поручил снизить уровень бедности - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил снизить уровень бедности

Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:58

2022-03-16T16:58

2022-03-16T17:18

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача.Он попросил правительство и регионы сконцентрироваться на решении этой задачи, которая носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".

https://ria.ru/20220311/bednost-1777755400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество