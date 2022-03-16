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Путин поручил снизить уровень бедности - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин поручил снизить уровень бедности
Путин поручил снизить уровень бедности - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил снизить уровень бедности
Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:58
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача.Он попросил правительство и регионы сконцентрироваться на решении этой задачи, которая носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".
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россия, владимир путин, общество
16:58 16.03.2022 (обновлено: 17:18 16.03.2022)
 
Путин поручил снизить уровень бедности

Президент Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача.
"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов.
Он попросил правительство и регионы сконцентрироваться на решении этой задачи, которая носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:05
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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