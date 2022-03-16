16:58 16.03.2022 (обновлено: 17:18 16.03.2022)
Путин поручил снизить уровень бедности
Президент Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России по итогам текущего года, по его словам, это реализуемая задача.
"Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов.
Он попросил правительство и регионы сконцентрироваться на решении этой задачи, которая носит не только экономический характер, но и "является вопросом социальной справедливости".