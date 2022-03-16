https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:39
2022-03-16T17:39
2022-03-16T17:39
медиавойны
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания BBC News Русская служба есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"* (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat** (признано иноагентом), Девятый канал и Postimees.* Учредитель издания внесен в реестр иноагентов** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, россия
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News