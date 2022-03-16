Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:39
2022-03-16T17:39
медиавойны
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_0:195:3245:2020_1920x0_80_0_0_8c5ff65134c47799e1134924e1bc1188.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания BBC News Русская служба есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"* (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat** (признано иноагентом), Девятый канал и Postimees.* Учредитель издания внесен в реестр иноагентов** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_552:0:3245:2020_1920x0_80_0_0_6e8401c20c19d63b7586b34f449302a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, россия
17:39 16.03.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания BBC News Русская служба есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"* (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat** (признано иноагентом), Девятый канал и Postimees.
* Учредитель издания внесен в реестр иноагентов
** СМИ, выполняющее функции иноагента
Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:02
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине
 
МедиавойныОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Санкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала