https://ria.ru/20220316/bbc-1778504357.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News - РИА Новости, 16.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту BBC News

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:39

2022-03-16T17:39

2022-03-16T17:39

медиавойны

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания BBC News Русская служба есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"* (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat** (признано иноагентом), Девятый канал и Postimees.* Учредитель издания внесен в реестр иноагентов** СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, россия