https://ria.ru/20220316/bayden-1778561413.html
Байден заявил, что считает Путина "военным преступником"
Байден заявил, что считает Путина "военным преступником" - РИА Новости, 16.03.2022
Байден заявил, что считает Путина "военным преступником"
Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "военным преступником". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:01
2022-03-16T22:01
2022-03-16T22:13
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "военным преступником".Во время краткого общения Байдена с журналистами из пула Белого дома корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он, "после всего что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником.Сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и заявил: "Он военный преступник".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778485674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, сша, россия, джо байден
22:01 16.03.2022 (обновлено: 22:13 16.03.2022)
Байден заявил, что считает Путина "военным преступником"
Президент США Байден заявил, что считает Путина "военным преступником"