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Боевики "Азова" пытаются покинуть Мариуполь в гражданском, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/azov-1778558412.html
Боевики "Азова" пытаются покинуть Мариуполь в гражданском, заявил Пушилин
Боевики "Азова" пытаются покинуть Мариуполь в гражданском, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.03.2022
Боевики "Азова" пытаются покинуть Мариуполь в гражданском, заявил Пушилин
Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) регулярно пытаются вырваться из Мариуполя в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:26
2022-03-16T21:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) регулярно пытаются вырваться из Мариуполя в гражданском, но их выдают татуировки со свастикой и другими нацистскими символами, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Мы видим попытки боевиков переодеться в гражданскую одежду и вырваться. Не всегда у них это получается. Есть ряд выявленных случаев. Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но как правило их выдает та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу - у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера. Некоторые пытаются их даже срезать ножом перед попытками переместиться в безопасное место", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, батальон "азов"
21:26 16.03.2022 (обновлено: 21:28 16.03.2022)
 
Боевики "Азова" пытаются покинуть Мариуполь в гражданском, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: бойцы "Азова" пытаются покинуть Мариуполь, переодевшись в гражданское

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) регулярно пытаются вырваться из Мариуполя в гражданском, но их выдают татуировки со свастикой и другими нацистскими символами, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Мы видим попытки боевиков переодеться в гражданскую одежду и вырваться. Не всегда у них это получается. Есть ряд выявленных случаев. Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но как правило их выдает та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу - у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера. Некоторые пытаются их даже срезать ножом перед попытками переместиться в безопасное место", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нашивка с эмблемой националистического батальона Азов на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинБатальон "Азов"
 
 
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