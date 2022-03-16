https://ria.ru/20220316/azov-1778432542.html

Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона "Азов" Кравченко

Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона "Азов" Кравченко - РИА Новости, 16.03.2022

Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона "Азов" Кравченко

В Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона "Азов" Николай Кравченко с позывным Крук (Ворон), заявил бывший депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:20

2022-03-16T13:20

2022-03-16T16:41

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона "Азов" Николай Кравченко с позывным Крук (Ворон), заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук."Крук. R.I.P..." — написал он в Facebook. Самого Мосийчука в 2020 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины появилось в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С 2014 года "Азов" участвовал в военной операции в Донбассе. В России в отношении его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Уже во время российской специальной военной операции на Украине стало известно, в частности, что боевики "Азова" при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области. А 5 марта, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, они взорвали дом в Мариуполе, под завалами которого оказалось до 200 человек.Минобороны, в свою очередь, сообщало, что боевики "Азова" удерживают в качестве живого щита мирных жителей Мариуполя. Как отмечают эксперты, эту тактику украинские неонацисты позаимствовали у подразделений СС в гитлеровской Германии и международных террористов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров.

https://ria.ru/20220315/mariupol-1778190277.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/mariupol-1776955342.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, игорь мосийчук, верховная рада украины, россия, вооруженные силы рф, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика