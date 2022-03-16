https://ria.ru/20220316/aviatsiya-1778436614.html

Борисов допустил дополнительное производство Ил-96 и Ту-214

Борисов допустил дополнительное производство Ил-96 и Ту-214 - РИА Новости, 16.03.2022

Борисов допустил дополнительное производство Ил-96 и Ту-214

Россия может увеличить производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:37

2022-03-16T13:37

2022-03-16T16:47

ил-96

ту-214

экономика

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия может увеличить производство пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Сегодня они выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже", — отметил Борисов, слова которого приводит аппарат вице-премьера.Ил-96-300 — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, может взять на борт до 300 пассажиров. Эти лайнеры входят в специальный летный отряд "Россия". Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью более 200 кресел.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Ограничения также затронули и авиационную отрасль, некоторые страны закрыли свое воздушное пространство для российсиких самолетов. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

https://ria.ru/20210705/il-96-1739962267.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ил-96, ту-214, экономика, юрий борисов (вице-премьер)