https://ria.ru/20220316/avia-1778436356.html

В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100

В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100 - РИА Новости, 16.03.2022

В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100

Россия на фоне санкций форсирует реализацию отечественных флагманских проектов в авиастроении - самолетов МС-21 и SSJ100, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:36

2022-03-16T13:36

2022-03-16T13:55

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия на фоне санкций форсирует реализацию отечественных флагманских проектов в авиастроении - самолетов МС-21 и SSJ100, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время поездки на завод "Авиастар" в Ульяновск.Борисов напомнил, что за последние несколько лет российский авиапром развернул программы импортозамещения. "Ключевая задача – сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки", - добавил вице-премьер.Он отметил, что паузы в работе российских предприятий авиационной промышленности нет и не будет."Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу", - сказал Борисов, говоря о флагманских отечественных проектах МС-21 и SSJ100.Он также подчеркнул, что одна из ключевых задач авиапрома сейчас - ускорить импортозамещение. "Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов и т.д.", - добавил он.

https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии