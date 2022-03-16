https://ria.ru/20220316/avia-1778436356.html
В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100
В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100 - РИА Новости, 16.03.2022
В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100
Россия на фоне санкций форсирует реализацию отечественных флагманских проектов в авиастроении - самолетов МС-21 и SSJ100, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:36
2022-03-16T13:36
2022-03-16T13:55
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия на фоне санкций форсирует реализацию отечественных флагманских проектов в авиастроении - самолетов МС-21 и SSJ100, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время поездки на завод "Авиастар" в Ульяновск.Борисов напомнил, что за последние несколько лет российский авиапром развернул программы импортозамещения. "Ключевая задача – сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки", - добавил вице-премьер.Он отметил, что паузы в работе российских предприятий авиационной промышленности нет и не будет."Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу", - сказал Борисов, говоря о флагманских отечественных проектах МС-21 и SSJ100.Он также подчеркнул, что одна из ключевых задач авиапрома сейчас - ускорить импортозамещение. "Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов и т.д.", - добавил он.
https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:36 16.03.2022 (обновлено: 13:55 16.03.2022)
В России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ100
Вице-премьер Борисов: Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов MC-21 и SSJ100
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия на фоне санкций форсирует реализацию отечественных флагманских проектов в авиастроении - самолетов МС-21 и SSJ100, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время поездки на завод "Авиастар" в Ульяновск.
"Мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100", - сказал Борисов, чьи слова передает аппарат вице-премьера.
Борисов
напомнил, что за последние несколько лет российский авиапром развернул программы импортозамещения. "Ключевая задача – сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что паузы в работе российских предприятий авиационной промышленности нет и не будет.
"Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу", - сказал Борисов, говоря о флагманских отечественных проектах МС-21 и SSJ
100.
Он также подчеркнул, что одна из ключевых задач авиапрома сейчас - ускорить импортозамещение. "Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов и т.д.", - добавил он.