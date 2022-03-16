https://ria.ru/20220316/aven-1778464583.html

В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена - РИА Новости, 16.03.2022

В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью в 4 миллиона евро, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:43

2022-03-16T15:43

2022-03-16T15:43

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

алишер усманов

геннадий тимченко

донецкая народная республика

италия

евросоюз

вооруженные силы рф

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РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью в 4 миллиона евро, сообщила пресс-служба Совета министров Италии.Как объяснили РИА Новости в силовом ведомстве, российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в 4 миллиона евро. "Не знаю, как государство распорядится другими двумя долями", - сказал собеседник агентства.На минувшей неделе Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем в мире.В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/fridman-1775828153.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, владимир соловьев (телеведущий), алишер усманов, геннадий тимченко, донецкая народная республика, италия, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, еврохим, петр авен