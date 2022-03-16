Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/aven-1778464583.html
В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена
В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена - РИА Новости, 16.03.2022
В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена
Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью в 4 миллиона евро, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:43
2022-03-16T15:43
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
алишер усманов
геннадий тимченко
донецкая народная республика
италия
евросоюз
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154936/89/1549368903_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8e792a3b555dc704cf63b7cb9287c2b6.jpg
РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью в 4 миллиона евро, сообщила пресс-служба Совета министров Италии.Как объяснили РИА Новости в силовом ведомстве, российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в 4 миллиона евро. "Не знаю, как государство распорядится другими двумя долями", - сказал собеседник агентства.На минувшей неделе Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем в мире.В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/fridman-1775828153.html
https://ria.ru/20220222/germaniya-1774284852.html
донецкая народная республика
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154936/89/1549368903_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_f0185b0321001daec3f90015f838c59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир соловьев (телеведущий), алишер усманов, геннадий тимченко, донецкая народная республика, италия, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, еврохим, петр авен
15:43 16.03.2022
 
В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

В Италии арестовали недвижимость бизнесмена Авена на Сардинии на четыре миллиона евро

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПётр Авен
Пётр Авен - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Пётр Авен
Читать ria.ru в
РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью в 4 миллиона евро, сообщила пресс-служба Совета министров Италии.
Как объяснили РИА Новости в силовом ведомстве, российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в 4 миллиона евро. "Не знаю, как государство распорядится другими двумя долями", - сказал собеседник агентства.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Попавший под санкции ЕС бизнесмен Фридман вышел из совета директоров Veon
На минувшей неделе Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем в мире.
В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 11:48
В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией
 
В миреВладимир Соловьев (телеведущий)Алишер УсмановГеннадий ТимченкоДонецкая Народная РеспубликаИталияЕвросоюзВооруженные силы РФРоссияЕвроХимПетр Авен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала