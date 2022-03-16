В Приморье поместили под домашний арест отца ребенка, погибшего от взрыва
В Приморье поместили под домашний арест отца одного из детей, погибших от взрыва снаряда
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Суд в Приморье поместил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в хранении старого снаряда, из-за взрыва которого погиб его сын и еще один ребенок, сообщает краевая прокуратура.
Представитель экстренных служб рассказал 11 марта РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие — двоюродные братья.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что подростки пострадали во время игры со снарядом, в хранении которого обвиняется отец одного из погибших детей. Достоверно установить принадлежность боеприпаса предстоит экспертам в рамках исследования, назначенного по уголовному делу… Сегодня Октябрьский районный суд избрал 37-летнему обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура просила суд заключить фигуранта под стражу. Постановление суда о мере ареста будет обжаловано прокурором в апелляционном порядке.
"Прокурор Октябрьского района признал законным возбуждение еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпаса)", — сообщает прокуратура.
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