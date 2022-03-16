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В Приморье поместили под домашний арест отца ребенка, погибшего от взрыва

В Приморье поместили под домашний арест отца ребенка, погибшего от взрыва - РИА Новости, 16.03.2022

В Приморье поместили под домашний арест отца ребенка, погибшего от взрыва

Суд в Приморье поместил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в хранении старого снаряда, из-за взрыва которого погиб его сын и еще один ребенок,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T04:51

2022-03-16T04:51

2022-03-16T04:51

происшествия

россия

приморский край

взрыв

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Суд в Приморье поместил под домашний арест местного жителя, обвиняемого в хранении старого снаряда, из-за взрыва которого погиб его сын и еще один ребенок, сообщает краевая прокуратура.Представитель экстренных служб рассказал 11 марта РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован, он скончался на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Источник сообщал, что погибшие — двоюродные братья.Отмечается, что прокуратура просила суд заключить фигуранта под стражу. Постановление суда о мере ареста будет обжаловано прокурором в апелляционном порядке."Прокурор Октябрьского района признал законным возбуждение еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпаса)", — сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20220313/vladivostok-1777893831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, россия, приморский край, взрыв, владивосток