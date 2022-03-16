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Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта - РИА Новости, 16.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220316/antonova-1778479370.html
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта
Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:53
2022-03-16T18:53
культура
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
ирина антонова
галина вишневская
майя плисецкая
музеи
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в воскресенье, 20 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.Она "будет установлена на доме Антоновой по адресу Покровский бульвар, 14/5", — сказал собеседник агентства.Также в честь юбилея президента ГМИИ выйдет книга "Диалоги об искусстве. Пятое измерение". Она основана на материалах программы "Пятое измерение", которую Ирина Антонова вела на телеканале "Культура".Ирина Антонова — ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством". Благодаря ее деятельности ГМИИ имени Пушкина приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
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новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, ирина антонова, галина вишневская, майя плисецкая, музеи
18:53 16.03.2022
 
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта

Мемориальную табличку к 100-летию искусствоведа Ирины Антоновой откроют 20 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в воскресенье, 20 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.
Она "будет установлена на доме Антоновой по адресу Покровский бульвар, 14/5", — сказал собеседник агентства.
Также в честь юбилея президента ГМИИ выйдет книга "Диалоги об искусстве. Пятое измерение". Она основана на материалах программы "Пятое измерение", которую Ирина Антонова вела на телеканале "Культура".
Ирина Антонова — ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством". Благодаря ее деятельности ГМИИ имени Пушкина приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.
Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
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КультураНовости культурыГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИрина АнтоноваГалина ВишневскаяМайя ПлисецкаяМузеи
 
 
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