https://ria.ru/20220316/antonova-1778479370.html

Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта

Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта - РИА Новости, 16.03.2022

Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта

Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:53

2022-03-16T18:53

2022-03-16T18:53

культура

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

ирина антонова

галина вишневская

майя плисецкая

музеи

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в воскресенье, 20 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.Она "будет установлена на доме Антоновой по адресу Покровский бульвар, 14/5", — сказал собеседник агентства.Также в честь юбилея президента ГМИИ выйдет книга "Диалоги об искусстве. Пятое измерение". Она основана на материалах программы "Пятое измерение", которую Ирина Антонова вела на телеканале "Культура".Ирина Антонова — ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством". Благодаря ее деятельности ГМИИ имени Пушкина приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220301/zatulovskaya-1775769222.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, ирина антонова, галина вишневская, майя плисецкая, музеи