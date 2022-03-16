https://ria.ru/20220316/antonova-1778479370.html
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта
Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:53
2022-03-16T18:53
2022-03-16T18:53
культура
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
ирина антонова
галина вишневская
майя плисецкая
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587137109_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f7b778ac687ce2f005fca506eeba38bc.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в воскресенье, 20 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.Она "будет установлена на доме Антоновой по адресу Покровский бульвар, 14/5", — сказал собеседник агентства.Также в честь юбилея президента ГМИИ выйдет книга "Диалоги об искусстве. Пятое измерение". Она основана на материалах программы "Пятое измерение", которую Ирина Антонова вела на телеканале "Культура".Ирина Антонова — ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством". Благодаря ее деятельности ГМИИ имени Пушкина приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220301/zatulovskaya-1775769222.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587137109_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_1a1b431b67e604ec6becae64596347db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, ирина антонова, галина вишневская, майя плисецкая, музеи
Мемориальную табличку к юбилею Ирины Антоновой откроют 20 марта
Мемориальную табличку к 100-летию искусствоведа Ирины Антоновой откроют 20 марта
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мемориальная табличка к 100-летнему юбилею директора, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой будет открыта в воскресенье, 20 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ.
Она "будет установлена на доме Антоновой по адресу Покровский бульвар, 14/5", — сказал собеседник агентства.
Также в честь юбилея президента ГМИИ выйдет книга "Диалоги об искусстве. Пятое измерение". Она основана на материалах программы "Пятое измерение", которую Ирина Антонова вела на телеканале "Культура".
Ирина Антонова — ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин – полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством". Благодаря ее деятельности ГМИИ имени Пушкина приобрел репутацию одного из лучших музеев мира.
Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.