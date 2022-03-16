https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям - РИА Новости, 16.03.2022
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям
Группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:27
2022-03-16T11:27
2022-03-16T12:28
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести, документ опубликован в думской электронной базе.Авторы инициативы предложили объявить в России амнистию и освободить от наказания граждан РФ, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления - по "экономическим" статьям - небольшой и средней тяжести, а также прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.Речь идет о таких уголовно наказуемых преступлениях, как: мошенничество, связанное с хищением чужого имущества или приобретением права на него путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением или растратой имущества, а также с использованием электронных средств платежа: незаконное предпринимательство; производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; незаконное использование товарных знаков; неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов и сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых они могут уплачиваться; злоупотребление полномочиями."Цель данной амнистии - вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места", - объясняют авторы документа.В пояснительной записке к проекту постановления они отмечают, что предлагаемые к амнистии статьи Уголовного кодекса, по оценкам экспертов, нередко используются для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, в том числе и при рейдерском захвате бизнеса."Проведение амнистии по "экономическим" статьям Уголовного кодекса РФ улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период", - уверены депутаты.
https://ria.ru/20220309/amnistiya-1777256124.html
https://ria.ru/20220314/fns-1778099025.html
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РИА Новости
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россия, госдума рф, экономика
11:27 16.03.2022 (обновлено: 12:28 16.03.2022)
В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям
В ГД внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести, документ опубликован
в думской электронной базе.
Авторы инициативы предложили объявить в России
амнистию и освободить от наказания граждан РФ, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления - по "экономическим" статьям - небольшой и средней тяжести, а также прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.
Речь идет о таких уголовно наказуемых преступлениях, как: мошенничество, связанное с хищением чужого имущества или приобретением права на него путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением или растратой имущества, а также с использованием электронных средств платежа: незаконное предпринимательство; производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; незаконное использование товарных знаков; неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов и сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых они могут уплачиваться; злоупотребление полномочиями.
"Цель данной амнистии - вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места", - объясняют авторы документа.
В пояснительной записке к проекту постановления они отмечают, что предлагаемые к амнистии статьи Уголовного кодекса, по оценкам экспертов, нередко используются для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, в том числе и при рейдерском захвате бизнеса.
"Проведение амнистии по "экономическим" статьям Уголовного кодекса РФ улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период", - уверены депутаты.