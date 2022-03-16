https://ria.ru/20220316/amnistiya-1778404287.html

В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям

В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям - РИА Новости, 16.03.2022

В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям

Группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:27

2022-03-16T11:27

2022-03-16T12:28

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и сенатор Совета Федерации внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести, документ опубликован в думской электронной базе.Авторы инициативы предложили объявить в России амнистию и освободить от наказания граждан РФ, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления - по "экономическим" статьям - небольшой и средней тяжести, а также прекратить находящиеся в производстве дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.Речь идет о таких уголовно наказуемых преступлениях, как: мошенничество, связанное с хищением чужого имущества или приобретением права на него путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением или растратой имущества, а также с использованием электронных средств платежа: незаконное предпринимательство; производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; незаконное использование товарных знаков; неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов и сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых они могут уплачиваться; злоупотребление полномочиями."Цель данной амнистии - вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места", - объясняют авторы документа.В пояснительной записке к проекту постановления они отмечают, что предлагаемые к амнистии статьи Уголовного кодекса, по оценкам экспертов, нередко используются для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную, в том числе и при рейдерском захвате бизнеса."Проведение амнистии по "экономическим" статьям Уголовного кодекса РФ улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период", - уверены депутаты.

https://ria.ru/20220309/amnistiya-1777256124.html

https://ria.ru/20220314/fns-1778099025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, экономика