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Умер известный российский актер
Умер актер Евгений Сытый - РИА Новости, 16.03.2022
Умер известный российский актер
Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Александр... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:19
2022-03-16T15:19
2022-03-16T18:52
культура
культура
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Александр Молочников.Евгений Костюков (Сытый) — российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 23 мая 1969 года в Белово. С 1991 года служил в театре "Ложа", с 2016 года — в МХТ имени А. П. Чехова. Дебютной актерской работой на экране для него стал фильм "Коктебель".Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Жить" (2011), "Гоголь. Начало" (2017), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018), "На острие" (2020), "Доктор Лиза" (2020) и других.Как отметили в театре, в последние годы Сытый продолжал работать несмотря на болезнь: с последнего спектакля, который прошел в ноябре, его увезла скорая.Прощание с артистом пройдет 18 марта в МХТ имени А. П. Чехова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Instagram
режиссер Александр Молочников.
"Сегодня умер наш любимый Женя Сытый, он несколько лет болел, а полчаса назад ушел. Мы безумно любим тебя, Женька", — написал он.
Евгений Костюков (Сытый) — российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 23 мая 1969 года в Белово. С 1991 года служил в театре "Ложа", с 2016 года — в МХТ имени А. П. Чехова. Дебютной актерской работой на экране для него стал фильм "Коктебель".
Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Жить" (2011), "Гоголь. Начало" (2017), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018), "На острие" (2020), "Доктор Лиза" (2020) и других.
Как отметили в театре, в последние годы Сытый продолжал работать несмотря на болезнь: с последнего спектакля, который прошел в ноябре, его увезла скорая.
Прощание с артистом пройдет 18 марта в МХТ имени А. П. Чехова.