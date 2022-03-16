https://ria.ru/20220316/akter-1778458608.html

Умер известный российский актер

Умер актер Евгений Сытый - РИА Новости, 16.03.2022

Умер известный российский актер

Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Александр... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:19

2022-03-16T15:19

2022-03-16T18:52

культура

культура

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Instagram режиссер Александр Молочников.Евгений Костюков (Сытый) — российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 23 мая 1969 года в Белово. С 1991 года служил в театре "Ложа", с 2016 года — в МХТ имени А. П. Чехова. Дебютной актерской работой на экране для него стал фильм "Коктебель".Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Жить" (2011), "Гоголь. Начало" (2017), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018), "На острие" (2020), "Доктор Лиза" (2020) и других.Как отметили в театре, в последние годы Сытый продолжал работать несмотря на болезнь: с последнего спектакля, который прошел в ноябре, его увезла скорая.Прощание с артистом пройдет 18 марта в МХТ имени А. П. Чехова.

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

культура