https://ria.ru/20220316/3d-pechat-1778400710.html

Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати

Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати - РИА Новости, 16.03.2022

Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати

В 2021 году столичный производитель фотополимеров для 3D-принтеров реализовал более 30 тысячи килограммов продукции, что на 84 процента больше, чем в 2020 году, РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:11

2022-03-16T11:11

2022-03-16T11:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 2021 году столичный производитель фотополимеров для 3D-принтеров реализовал более 30 тысячи килограммов продукции, что на 84 процента больше, чем в 2020 году, производственные мощности компании позволяют оперативно нарастить объем продукции и обеспечить поставки материалов на российский рынок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров."Продукцию московского производителя фотополимеров ежегодно используют при проведении десятков тысяч хирургических, ортопедических и ортодонтических лечений. За 2021 год компания произвела и реализовала более 30 тысяч килограммов продукции, из них: 70 процентов для применения в стоматологии и зуботехнике, 30 процентов - для промышленного применения. Кроме того, ее производственные мощности позволяют оперативно нарастить объём выпускаемой продукции и обеспечить поставки медицинских материалов для 3D-печати на российский рынок", - сказал Прохоров.По информации пресс-службы ДИПП, запатентованные научные разработки компании охватывают целый ряд областей, использующих 3D-печать, включая медицину, промышленность, прототипирование, ювелирное дело и многих других. Предприятие находится в контакте с крупнейшими потребителями материалов для 3D-печати в России и всегда обеспечивает бесперебойные поставки вне зависимости от увеличения спроса.

https://ria.ru/20220316/podmskove-1778398423.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, александр прохоров