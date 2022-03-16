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Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати - РИА Новости, 16.03.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати
Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати - РИА Новости, 16.03.2022
Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати
В 2021 году столичный производитель фотополимеров для 3D-принтеров реализовал более 30 тысячи килограммов продукции, что на 84 процента больше, чем в 2020 году, РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:11
2022-03-16T11:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 2021 году столичный производитель фотополимеров для 3D-принтеров реализовал более 30 тысячи килограммов продукции, что на 84 процента больше, чем в 2020 году, производственные мощности компании позволяют оперативно нарастить объем продукции и обеспечить поставки материалов на российский рынок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров."Продукцию московского производителя фотополимеров ежегодно используют при проведении десятков тысяч хирургических, ортопедических и ортодонтических лечений. За 2021 год компания произвела и реализовала более 30 тысяч килограммов продукции, из них: 70 процентов для применения в стоматологии и зуботехнике, 30 процентов - для промышленного применения. Кроме того, ее производственные мощности позволяют оперативно нарастить объём выпускаемой продукции и обеспечить поставки медицинских материалов для 3D-печати на российский рынок", - сказал Прохоров.По информации пресс-службы ДИПП, запатентованные научные разработки компании охватывают целый ряд областей, использующих 3D-печать, включая медицину, промышленность, прототипирование, ювелирное дело и многих других. Предприятие находится в контакте с крупнейшими потребителями материалов для 3D-печати в России и всегда обеспечивает бесперебойные поставки вне зависимости от увеличения спроса.
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москва, александр прохоров
11:11 16.03.2022
 

Московская компания готова нарастить выпуск медматериалов для 3D-печати

© Depositphotos / stokkete3D-печать
3D-печать - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 2021 году столичный производитель фотополимеров для 3D-принтеров реализовал более 30 тысячи килограммов продукции, что на 84 процента больше, чем в 2020 году, производственные мощности компании позволяют оперативно нарастить объем продукции и обеспечить поставки материалов на российский рынок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.
"Продукцию московского производителя фотополимеров ежегодно используют при проведении десятков тысяч хирургических, ортопедических и ортодонтических лечений. За 2021 год компания произвела и реализовала более 30 тысяч килограммов продукции, из них: 70 процентов для применения в стоматологии и зуботехнике, 30 процентов - для промышленного применения. Кроме того, ее производственные мощности позволяют оперативно нарастить объём выпускаемой продукции и обеспечить поставки медицинских материалов для 3D-печати на российский рынок", - сказал Прохоров.
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По информации пресс-службы ДИПП, запатентованные научные разработки компании охватывают целый ряд областей, использующих 3D-печать, включая медицину, промышленность, прототипирование, ювелирное дело и многих других. Предприятие находится в контакте с крупнейшими потребителями материалов для 3D-печати в России и всегда обеспечивает бесперебойные поставки вне зависимости от увеличения спроса.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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