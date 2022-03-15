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Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778359161.html
Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении
Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении
Владимир Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:40
2022-03-15T23:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
словения
чехия
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев.Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль.Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
польша
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в мире, польша, словения, чехия, украина, киев, владимир зеленский
23:40 15.03.2022 (обновлено: 23:47 15.03.2022)
 
Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении

Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев.
Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль.
Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаСловенияЧехияУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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