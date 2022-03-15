https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778359161.html

Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении

Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении - РИА Новости, 15.03.2022

Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении

Владимир Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:40

2022-03-15T23:40

2022-03-15T23:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

словения

чехия

украина

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_cb390ddd2ee11ebdec1b6628f4646716.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев.Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль.Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

польша

словения

чехия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, словения, чехия, украина, киев, владимир зеленский