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Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России" - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778358784.html
Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России"
Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России" - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России"
Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать "агрессию России" против Украины, за это документом предусматривается уголовная... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:38
2022-03-15T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать "агрессию России" против Украины, за это документом предусматривается уголовная ответственность."Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора", - говорится в сообщении комитета гуманитарной и информационной политики Украины в Telegram-канале.Отмечается, что закон запрещает оправдывать, признавать правомерными "агрессию РФ против Украины", представлять ее как внутриукраинский или гражданский конфликт."Ответственность за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников отныне будет уголовной", - отметили в комитете.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина
23:38 15.03.2022
 
Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России"

Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России" против Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать "агрессию России" против Украины, за это документом предусматривается уголовная ответственность.
"Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора", - говорится в сообщении комитета гуманитарной и информационной политики Украины в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Отмечается, что закон запрещает оправдывать, признавать правомерными "агрессию РФ против Украины", представлять ее как внутриукраинский или гражданский конфликт.
"Ответственность за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников отныне будет уголовной", - отметили в комитете.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
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