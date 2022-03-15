Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России"
Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать "агрессию России" против Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий отрицать или оправдывать "агрессию России" против Украины, за это документом предусматривается уголовная ответственность.
"Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора", - говорится в сообщении комитета гуманитарной и информационной политики Украины в Telegram-канале.
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Отмечается, что закон запрещает оправдывать, признавать правомерными "агрессию РФ против Украины", представлять ее как внутриукраинский или гражданский конфликт.
"Ответственность за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников отныне будет уголовной", - отметили в комитете.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.