Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным
Вице-премьер Украины Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения - 90% И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", - сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV.
"О чем может идти речь? Точка отчета – это прекращение огня. Так должны начинаться переговоры по политическому процессу. Необходимо немедленно прекратить огонь", - подчеркнула она.
По ее словам, прежде чем переходить к политическим переговорам, также необходима работа гуманитарных коридоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.