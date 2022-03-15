https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778266243.html

Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 15.03.2022

Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:45

2022-03-15T14:45

2022-03-15T14:45

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8731374c52c83865ecfd157299751ab7.jpg

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным."Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения - 90% И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", - сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV."О чем может идти речь? Точка отчета – это прекращение огня. Так должны начинаться переговоры по политическому процессу. Необходимо немедленно прекратить огонь", - подчеркнула она.По ее словам, прежде чем переходить к политическим переговорам, также необходима работа гуманитарных коридоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220315/kiva-1778237716.html

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778236357.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, украина, владимир зеленский, ирина верещук