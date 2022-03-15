Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/zelenskiy-1778266243.html
Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным
Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 15.03.2022
Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным
Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:45
2022-03-15T14:45
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8731374c52c83865ecfd157299751ab7.jpg
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным."Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения - 90% И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", - сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV."О чем может идти речь? Точка отчета – это прекращение огня. Так должны начинаться переговоры по политическому процессу. Необходимо немедленно прекратить огонь", - подчеркнула она.По ее словам, прежде чем переходить к политическим переговорам, также необходима работа гуманитарных коридоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
https://ria.ru/20220315/kiva-1778237716.html
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778236357.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_63626d4a20ee5c2d1e757cd6ea811025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, украина, владимир зеленский, ирина верещук
14:45 15.03.2022
 
Вице-премьер Украины подтвердила, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Вице-премьер Украины Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения - 90% И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины", - сказала Верещук к эфире телеканала BFMTV.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:54
Украинский депутат рассказал, как Зеленский сам подписал себе приговор
"О чем может идти речь? Точка отчета – это прекращение огня. Так должны начинаться переговоры по политическому процессу. Необходимо немедленно прекратить огонь", - подчеркнула она.
По ее словам, прежде чем переходить к политическим переговорам, также необходима работа гуманитарных коридоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
12:50
В Кремле назвали продвижение российско-украинских переговоров позитивным
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийИрина Верещук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала