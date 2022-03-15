https://ria.ru/20220315/zalozhniki-1778252519.html

ВСУ удерживают 17 детей в заложниках в Славянске

ВСУ удерживают 17 детей в заложниках в Славянске - РИА Новости, 15.03.2022

ВСУ удерживают 17 детей в заложниках в Славянске

Украинские войска удерживают в заложниках в Славянске 17 детей и собираются вывезти их в неизвестном направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:53

2022-03-15T13:53

2022-03-15T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска удерживают в заложниках в Славянске 17 детей и собираются вывезти их в неизвестном направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Там рассказали, что, по словам жителей поселков Мирное, Гранитное и Староигнатьевка, еще 20 февраля детей отправили на оздоровительный отдых в Святогорск."В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14:00 по киевскому времени", — заявили в штабе, потребовав немедленного возвращения детей домой.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире