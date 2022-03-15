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Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 15.03.2022
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Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"
Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 15.03.2022
Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"
Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении"... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:45
2022-03-15T00:46
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты от фракции "Единая Россия" 10 марта внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Данные обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. Также документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
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экономика, технологии, россия
00:45 15.03.2022 (обновлено: 00:46 15.03.2022)
 
Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Кабмин России поддержал проект об оборотных штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты от фракции "Единая Россия" 10 марта внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.
"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в отзыве.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Данные обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. Также документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
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