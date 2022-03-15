https://ria.ru/20220315/zakon-1778176307.html

Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 15.03.2022

Кабмин поддержал проект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении"... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:45

2022-03-15T00:45

2022-03-15T00:46

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты от фракции "Единая Россия" 10 марта внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Данные обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. Также документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, технологии, россия