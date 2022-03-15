02:27 15.03.2022 (обновлено: 11:49 15.03.2022)
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"
Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании.
"Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования. <...> Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положением", — говорится в заявлении комиссии.
Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный десяти процентам от их совокупного оборота средств.
По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.