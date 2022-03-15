https://ria.ru/20220315/yuar-1778179441.html

В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"

В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением" - РИА Новости, 15.03.2022

В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"

Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:27

2022-03-15T02:27

2022-03-15T11:49

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании.Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный десяти процентам от их совокупного оборота средств.По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/peskov-1778099579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, facebook, whatsapp inc., в мире