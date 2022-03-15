Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением" - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/yuar-1778179441.html
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением" - РИА Новости, 15.03.2022
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"
Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T02:27
2022-03-15T11:49
технологии
facebook
whatsapp inc.
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10579009fa743076d55ec1f57eec409.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании.Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный десяти процентам от их совокупного оборота средств.По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/peskov-1778099579.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ca1ad3c31b15d85e17a34a59281cfd64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, facebook, whatsapp inc., в мире
02:27 15.03.2022 (обновлено: 11:49 15.03.2022)
 
В ЮАР подали иск против Meta из-за "злоупотребления положением"

Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании.

"Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования. <...> Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положением", — говорится в заявлении комиссии.

Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный десяти процентам от их совокупного оборота средств.
По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:10В мире
Песков пояснил, почему дальнейшая работа сервисов Meta в РФ маловероятна
 
ТехнологииFacebookWhatsApp Inc.В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала