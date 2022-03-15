https://ria.ru/20220315/yaytsa-1778313878.html

Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США

Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 15.03.2022

Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США

Россельхознадзор ввел с 16 марта временный запрет на поставки в РФ живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции из четырех штатов США - Мэриленда,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:54

2022-03-15T17:54

2022-03-15T17:55

продукты

экономика

сша

миссури

россия

в мире

мэриленд

южная дакота

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россельхознадзор ввел с 16 марта временный запрет на поставки в РФ живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции из четырех штатов США - Мэриленда, Южной Дакоты, Айовы и Миссури - в связи с ухудшением на территории этой страны эпизоотической обстановки, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."В связи с ухудшением на территории США эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 16 марта 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий США: штат Мэриленд; штат Южная Дакота; штат Айова; штат Миссури следующей продукции... живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, ... корма и кормовые добавки для птиц", - говорится в документе.До 30 марта ведомство разрешает ввоз птицеводческих товаров из США в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных без дополнительной записи в пункте, касающемся благополучия по гриппу птиц.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html

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южная дакота

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, сша, миссури, россия, в мире, мэриленд, южная дакота, айова, яйца, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)