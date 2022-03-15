https://ria.ru/20220315/yaytsa-1778313878.html
Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 15.03.2022
Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор ввел с 16 марта временный запрет на поставки в РФ живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции из четырех штатов США - Мэриленда,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:54
2022-03-15T17:54
2022-03-15T17:55
продукты
экономика
сша
миссури
россия
в мире
мэриленд
южная дакота
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россельхознадзор ввел с 16 марта временный запрет на поставки в РФ живой птицы, инкубационных яиц и птицеводческой продукции из четырех штатов США - Мэриленда, Южной Дакоты, Айовы и Миссури - в связи с ухудшением на территории этой страны эпизоотической обстановки, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства."В связи с ухудшением на территории США эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 16 марта 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий США: штат Мэриленд; штат Южная Дакота; штат Айова; штат Миссури следующей продукции... живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, ... корма и кормовые добавки для птиц", - говорится в документе.До 30 марта ведомство разрешает ввоз птицеводческих товаров из США в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных без дополнительной записи в пункте, касающемся благополучия по гриппу птиц.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, экономика, сша, миссури, россия, в мире, мэриленд, южная дакота, айова, яйца, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
17:54 15.03.2022 (обновлено: 17:55 15.03.2022)
Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор ввел с 16 марта запрет на поставки яиц и птицы из четырех штатов США