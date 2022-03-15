https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778180810.html

Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга

Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга - РИА Новости, 15.03.2022

Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга

Япония в свете событий на Украине вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:37

2022-03-15T03:37

2022-03-15T03:57

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япония

россия

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ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы, бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука, говорится в пресс-релизе МИД страны.В частности, санкции, предусматривающие заморозку активов в Японии в случае выявления, а также запрет на денежные переводы указанным лицам, распространяются на председателя ЦК КПРФ и депутата Госдумы РФ Геннадия Зюганова, а также на депутатов Госдумы РФ Юрия Афонина, Евгения Бессонова, Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Николая Коломейцева и других.Кроме этого в списке значатся председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники предпринимателя Юрия Ковальчука – Кирилл Ковальчук, Борис Ковальчук, Кира Ковальчук, Степан Ковальчук и Татьяна Ковальчук.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778179674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия