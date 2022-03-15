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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича - РИА Новости, 15.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича
Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно контактирует с экс-главой Украины Виктором Януковичем, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:45
2022-03-15T12:45
политика
дмитрий песков
владимир путин
виктор янукович
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно контактирует с экс-главой Украины Виктором Януковичем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Бывший президент Украины Виктор Янукович ранее сообщил РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ."В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле контакт с Януковичем.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, виктор янукович, владимир зеленский, донбасс
Материал дополняется
12:45 15.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича

Пресс-секретарь Песков: нельзя сказать, что Путин регулярно контактирует с Януковичем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Виктор Янукович
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Виктор Янукович . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно контактирует с экс-главой Украины Виктором Януковичем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бывший президент Украины Виктор Янукович ранее сообщил РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ.
"В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле контакт с Януковичем.
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 18:58В мире
Янукович рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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