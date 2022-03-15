https://ria.ru/20220315/yanukovich-1778234920.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича
Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно контактирует с экс-главой Украины Виктором Януковичем, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:45
2022-03-15T12:45
2022-03-15T12:45
политика
дмитрий песков
владимир путин
виктор янукович
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно контактирует с экс-главой Украины Виктором Януковичем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Бывший президент Украины Виктор Янукович ранее сообщил РИА Новости, что предлагал Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ."В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле контакт с Януковичем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/yanukovich-1778137201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин, виктор янукович, владимир зеленский, донбасс
Материал дополняется
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Януковича
Пресс-секретарь Песков: нельзя сказать, что Путин регулярно контактирует с Януковичем