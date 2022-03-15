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"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена" - РИА Новости, 15.03.2022
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"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена" - РИА Новости, 15.03.2022
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:53
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россия
яндекс
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании.Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" планирует продать сервисы "Новости" и "Дзен". По данным издания, ключевой интересант — холдинг VK."Не комментируем слухи", — сообщили в пресс-службе "Яндекса".Ранее во вторник "Яндекс" сообщил, что теперь гендиректором компании в России вместо Елены Буниной станет Тигран Худавердян. Он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".
https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
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россия, яндекс
20:53 15.03.2022 (обновлено: 22:19 15.03.2022)
 
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"

"Яндекс" назвал слухами публикацию РБК о продаже сервисов "Новости" и "Дзен"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании.
Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" планирует продать сервисы "Новости" и "Дзен". По данным издания, ключевой интересант — холдинг VK.
Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:41
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России
"Не комментируем слухи", — сообщили в пресс-службе "Яндекса".
Ранее во вторник "Яндекс" сообщил, что теперь гендиректором компании в России вместо Елены Буниной станет Тигран Худавердян. Он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:27Сказано в эфире
Эксперт рассказал, что спасет "Яндекс" от дефолта
 
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