https://ria.ru/20220315/yandeks-1778345470.html

"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"

"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена" - РИА Новости, 15.03.2022

"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"

"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:53

2022-03-15T20:53

2022-03-15T22:19

россия

яндекс

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании.Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" планирует продать сервисы "Новости" и "Дзен". По данным издания, ключевой интересант — холдинг VK."Не комментируем слухи", — сообщили в пресс-службе "Яндекса".Ранее во вторник "Яндекс" сообщил, что теперь гендиректором компании в России вместо Елены Буниной станет Тигран Худавердян. Он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".

https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, яндекс