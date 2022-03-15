https://ria.ru/20220315/yandeks-1778345470.html
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена" - РИА Новости, 15.03.2022
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:53
2022-03-15T20:53
2022-03-15T22:19
россия
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_0bbca654fc742f8b4de2270a99642163.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", сообщили в пресс-службе компании.Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" планирует продать сервисы "Новости" и "Дзен". По данным издания, ключевой интересант — холдинг VK."Не комментируем слухи", — сообщили в пресс-службе "Яндекса".Ранее во вторник "Яндекс" сообщил, что теперь гендиректором компании в России вместо Елены Буниной станет Тигран Худавердян. Он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора всей группы "Яндекс".
https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_343b576c3a232ab5d2f89e527d682654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс
20:53 15.03.2022 (обновлено: 22:19 15.03.2022)
"Яндекс" назвал слухами сообщения о продаже "Новостей" и "Дзена"
"Яндекс" назвал слухами публикацию РБК о продаже сервисов "Новости" и "Дзен"