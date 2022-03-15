https://ria.ru/20220315/xiaomi-1778319692.html
Xiaomi показала глобальные версии флагманских смартфонов 12, 12 Pro и 12X
Xiaomi показала глобальные версии флагманских смартфонов 12, 12 Pro и 12X - РИА Новости, 15.03.2022
Xiaomi показала глобальные версии флагманских смартфонов 12, 12 Pro и 12X
Компания Xiaomi представила семейство флагманских смартфонов на международном рынке. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X поступят в продажу и в России. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:17
2022-03-15T18:17
2022-03-15T18:17
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi представила семейство флагманских смартфонов на международном рынке. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X поступят в продажу и в России.Главным в линейке стал Xiaomi 12 Pro, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 6,73-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 3200 x 1440 точек. У модели тройная камера, каждый разрешением 50 Мп. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт.Xiaomi 12 чуть проще — платформа та же, экран уменьшен до 6,3 дюймов. Камерный блок включает сенсоры на 50, 13 и 5 Мп. Батарейка на 4500 мАч заряжается проводным и беспроводным способом. Младший Xiaomi 12X практически полностью повторяет 12-й, но работает со старым чипом Snapdragon 870 и лишен беспроводной зарядки.Пока известны европейские цены. Так, наиболее доступный вариант Xiaomi 12X обойдется в 650 долларов, а за Xiaomi 12 Pro просят от 1000 долларов. Сроки выхода смартфонов и цены на них для российского рынка станут известны позже.
https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi представила семейство флагманских смартфонов на международном рынке. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X поступят в продажу и в России.
Главным в линейке стал Xiaomi 12 Pro, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 6,73-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 3200 x 1440 точек. У модели тройная камера, каждый разрешением 50 Мп. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт.
Xiaomi 12 чуть проще — платформа та же, экран уменьшен до 6,3 дюймов. Камерный блок включает сенсоры на 50, 13 и 5 Мп. Батарейка на 4500 мАч заряжается проводным и беспроводным способом. Младший Xiaomi 12X практически полностью повторяет 12-й, но работает со старым чипом Snapdragon 870 и лишен беспроводной зарядки.
Пока известны европейские цены. Так, наиболее доступный вариант Xiaomi 12X обойдется в 650 долларов, а за Xiaomi 12 Pro просят от 1000 долларов. Сроки выхода смартфонов и цены на них для российского рынка станут известны позже.