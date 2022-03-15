https://ria.ru/20220315/windows-1778298149.html

В Windows 11 обнаружена реклама

В Windows 11 обнаружена реклама - РИА Новости, 15.03.2022

В Windows 11 обнаружена реклама

Компания Microsoft тестируют встроенную рекламу для некоторых своих программ в последней сборке Windows 11 Insider. Об этом сообщает портал Bleeping Computer РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:51

2022-03-15T16:51

2022-03-15T16:51

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Microsoft тестируют встроенную рекламу для некоторых своих программ в последней сборке Windows 11 Insider. Об этом сообщает портал Bleeping ComputerРекламное объявление было обнаружено в инсайдерской сборке, а именно в "Проводнике". В файловом менеджере над списком папок и объектов появилась новая плашка, на которой пока указано, что Microsoft может использовать ее для информирования пользователей о новых предложениях.Впрочем, далеко не все, кто получает инсайдерскую сборку Windows 11, увидели нововведение — Microsoft выборочно тестирует функцию. Ранее подобные решения наталкивались на негативную реакцию пользователей ОС.В феврале Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.

https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, windows